Concorso dirigenti scolastici, via libera del CSPI al nuovo regolamento: “Avviare al più presto la procedura”. PARERE (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nella seduta plenaria del 3 febbraio 2022, ha espresso il proprio PARERE in merito al regolamento per il nuovo Concorso dirigenti scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nella seduta plenaria del 3 febbraio 2022, ha espresso il proprioin merito alper il. L'articolo .

Advertising

SalvatoreDN : @elio_vito Cosa puoi fare per favorire lo scorrimento di graduatorie, ex art.16, c.3-bis D.L. 146/2021, che consent… - Angela69745440 : RT @SalvatoreDN: @Arturo_Scotto È troppo chiederTi di favorire lo scorrimento di graduatorie ex art.16, c.3-bis D.L. 146/2021, che consente… - VaccinatiTonto : @Guvizzini E comunque la scuola è il luogo più lamentoso. Si lamentano gli studenti che non vogliono studiare. Si l… - SalvatoreDN : @Arturo_Scotto È troppo chiederTi di favorire lo scorrimento di graduatorie ex art.16, c.3-bis D.L. 146/2021, che c… - peppepalma : @suxsonica ...è una situazione di fatto. Nel mio Ente (CMNA) i funzionari sono la maggioranza e i dirigenti il 40%.… -