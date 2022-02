"A lei non gliene frega niente". Blanco, la clamorosa frase sulla fidanzata Giulia: ciò che nessuno poteva immaginare (Di lunedì 7 febbraio 2022) Blanco è il nome d'arte di Riccardo Fabbriconi 19 anni nato a Calvagese della Riviera, tremila abitanti in provincia di Brescia. Nel suo paese natale ha conosciuto la fidanzata Giulia Lisioli. Subito dopo il trionfo al Festival di Sanremo Blanco è corso in platea da mamma e papà e a baciare Giulia, alla quale ha dedicato la vittoria, la fidanzata 23enne sta ormai da un anno e mezzo. “L'ho conosciuta in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo”, aveva raccontato Blanco. "A lei del fatto che faccio musica, delle canzoni, non frega niente”. “Mi prendo cura di lei. Sempre. Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022)è il nome d'arte di Riccardo Fabbriconi 19 anni nato a Calvagese della Riviera, tremila abitanti in provincia di Brescia. Nel suo paese natale ha conosciuto laLisioli. Subito dopo il trionfo al Festival di Sanremoè corso in platea da mamma e papà e a baciare, alla quale ha dedicato la vittoria, la23enne sta ormai da un anno e mezzo. “L'ho conosciuta in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo”, aveva raccontato. "A lei del fatto che faccio musica, delle canzoni, non”. “Mi prendo cura di lei. Sempre. Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E ...

