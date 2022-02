Venezia-Napoli, la Curva si gira di spalle nel minuto di silenzio per Zamparini (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel pomeriggio si sono giocate partite importanti per la 24esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo si è registrato il colpo del Napoli sul campo del Venezia con i gol messi a segno da Osimhen e Petagna. Si è verificato anche un episodio che ha portato tantissime reazioni. I tifosi della Curva locale, durante il minuto di silenzio in omaggio di Maurizio Zamparini, l’ex patron dei veneti scomparso qualche giorno fa, hanno girato le spalle al campo, non partecipando al toccante momento per l’ex presidente del Palermo, alla guida del Venezia per quindici anni, prima di passare ai rosanero. I tifosi di casa si sono poi resi protagonisti di alcuni cori territoriali contro i supporters azzurri. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel pomeriggio si sono giocate partite importanti per la 24esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo si è registrato il colpo delsul campo delcon i gol messi a segno da Osimhen e Petagna. Si è verificato anche un episodio che ha portato tantissime reazioni. I tifosi dellalocale, durante ildiin omaggio di Maurizio, l’ex patron dei veneti scomparso qualche giorno fa, hannoto leal campo, non partecipando al toccante momento per l’ex presidente del Palermo, alla guida delper quindici anni, prima di passare ai rosanero. I tifosi di casa si sono poi resi protagonisti di alcuni cori territoriali contro i supporters azzurri. L'articolo CalcioWeb.

