Chi è Rkomi? Età, altezza, fidanzata e Instagram (Di domenica 6 febbraio 2022) Ecco tutto ciò che sappiamo di Rkomi, concorrente a Sanremo 2022. Età, altezza, fidanzata, nome, Instagram. Chi è Rkomi Nome e Cognome: Mirko Manuele Martorana Nome d'arte: RkomiData di nascita: 19 aprile 1994Luogo di Nascita: MilanoEtà: 27 annialtezza: 1,64 cmPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ArieteProfessione: cantante e rapperfidanzata: informazione non disponibileFigli: non ha figliTatuaggi: ha diversi tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @Rkomi Rkomi età, vero nome e altezza L'articolo proviene da Novella 2000.

