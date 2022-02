Polemiche sul manifesto sessista: 'Il panorama più bello del mondo' (Di sabato 5 febbraio 2022) Scoppiano le Polemiche per un maxi cartellone pubblicitario apparso nel quartiere Posillipo di Napoli. Il cartellone, che pubblicizza i fusò di una ditta partenopea, mostra il lato B di sette ragazze ... Leggi su globalist (Di sabato 5 febbraio 2022) Scoppiano leper un maxi cartellone pubblicitario apparso nel quartiere Posillipo di Napoli. Il cartellone, che pubblicizza i fusò di una ditta partenopea, mostra il lato B di sette ragazze ...

Advertising

WhiteWidow_5050 : RT @LucaMourinhismo: 'Come? Ha segnato Zaniolo al novantesimo? Proprio Zaniolo al centro di polemiche inventate sul mercato? Ah ok fammi an… - LucaMourinhismo : 'Come? Ha segnato Zaniolo al novantesimo? Proprio Zaniolo al centro di polemiche inventate sul mercato? Ah ok fammi… - inarteziogio : Raga se avete account segreti per le polemiche sul Festival fatemi sapere - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SANREMO 2022 - Polemiche sul doppio ruolo di Jovanotti, Amadeus: 'Lorenzo qui come super-amico e non come super-ospite,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SANREMO 2022 - Polemiche sul doppio ruolo di Jovanotti, Amadeus: 'Lorenzo qui come super-amico e non come super-ospite,… -