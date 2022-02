Firenze | il sindaco Dario Nardella positivo al Covid | ' È toccato anche a me cari amici'

Advertising

controradio : Nardella positivo al Covid-19: 'Ho solo qualche lieve sintomo' - Cap1964 : Firenze, il sindaco Nardella positivo al Covid: 'Grazie al vaccino ( sicuro?) solo lievi sintomi'… - AssadeYoussef : @PetrazzuoloF Da sindaco di Firenze andò a farsi benedire ad Arcore!!! - ginugiola : RT @ilGiunco: Turismo e innovazione: il modello Santa Fiora “Smart village” a Firenze - desaiantonio : I miei migliori auguri di pronta guarigione/negativizzazione al Sindaco di Firenze @DarioNardella. Importante anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze sindaco

Il Covid non risparmia nessuno. Ildi, Dario Nardella , è positivo al . A darne l'annuncio è proprio lui sul suo profilo Facebook. 'È toccato anche a me cari amici'. Leggi anche > Il plurivaccinatodie ...Sono centinaia gli auguri di 'buona pronta guarigione' arrivati in un paio di ore a commento del post sulla pagina Facebook deldi, a cui aggiungiamo anche anche quelli della ...Il Covid non risparmia nessuno. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è positivo al Coronavirus. A darne l'annuncio è proprio lui sul suo profilo Facebook. «È toccato anche a me cari amici». Leggi ...Firenze, è risultato positivo al Covid il sindaco di Firenze Dario Nardella, è stato lui stesso a darne l’annuncio usando i suoi canali social Facebook e Twitter. “È toccato anche a me cari amici – ha ...