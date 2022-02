Derby Inter-Milan, Brahim Diaz: “Grande partita, lotteremo fino alla fine” (Di sabato 5 febbraio 2022) Brahim Diaz, numero 10 rossonero, ha parlato alla fine del Derby, un Inter-Milan vinto dai rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni. Leggi su pianetamilan (Di sabato 5 febbraio 2022), numero 10 rossonero, ha parlatodel, unvinto dai rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni.

iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - CB_Ignoranza : La signora Giancarla era già pronta a prendere quattro tram e stare lì fuori da San Siro per seguire il Derby con l… - sepetrel : RT @JCTweet_: C'è chi dopo il derby è andato a vedere quanti punti ci separano dall'Inter e chi mente. - gioge87 : RT @LastDuivel: Quindi per far sì che l'Inter non vincesse più nessun derby bastava mandare calhanoglu da loro -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Inter Mercato, pronostici, lotta scudetto: il Milan ribalta tutto. E Inzaghi… Il Milan vince il derby di Milano 2 - 1 con una doppietta di Giroud e si porta a - 1 dall'Inter capolista (i nerazzurri hanno una gara da recuperare). Il commento del vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, in ...

Inter, Handanovic è un caso. Ma anche Onana combina disastri 2 Sul derby gettato via dall'Inter, pesa anche la distrazione fatale di Samir Handanovic . Questione di riflessi, di attimi, decisivi se sei il portiere dell'Inter. È successo ancora, il capitano è ...

Inter-Milan 1-2: Perisic illude Inzaghi, Giroud si prende il derby Corriere dello Sport Derby, Questore emette sei Daspo di 5 anni dopo Inter Milan: due per invasione di campo Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso in occasione del derby calcistico di serie A giocato tra Inter e Milan, sei Daspo della durata di 5 anni nei confronti di altrettanti supporters ...

Derby, sei denunce e sei daspo per tifosi di Inter e Milan Sei denunce con daspo della durata di 5 anni. Sono le misure prese dal questore di Milano nei confronti di altrettanti tifosi allo stadio per il derby, cinque del Milan e uno dell'Inter. Fra gli ...

