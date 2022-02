Covid oggi Canada | continuano proteste no vax | Ottawa ‘sotto assedio’

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) –ledei no vax in– contro le misure e le politiche del governo di Justin Trudeau – che stanno mettendo da giorni “sotto assedio” la capitalesono attesi almeno altri 400 camion che andranno ad unirsi al cosiddetto ‘Freedom Convoy’, il convoglio della libertà che da una settimana sta paralizzando il centro della città. Attesi anche 2mila manifestanti, con il capo della polizia Peter Sloly che ha annunciato, dopo i disordini e gli scontri dello scorso fine settimana, di aver aumentato il numero dei poliziotti schierati e che non verrà tollerato nessun comportamento illegale. “I dimostranti sono molto organizzati, ben finanziati – ha detto Sloly che ha anche reso noto di aver ricevuto minacce di morte – queste manifestazioni sono estremamente ...

Advertising

GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - AngeloCiocca : #worldcancerday . Molte parole, pochi fatti. Sono tantissimi gli oncologi che oggi, a causa della #Pandemia da… - Adnkronos : Secondo #Galli è difficile dire perché ci siano tanti morti: 'Servono altri dati”. #Covid - StraNotizie : Covid oggi Liguria, 2.478 contagi e 4 morti: bollettino 5 febbraio - FilippoTommaso2 : @eziomauro @repubblica Ma se la terza dose dura 60 giorni, i restanti 305 cosa facciamo? Diventiamo novax? Ma quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Quando sono uscita dalho fatto un altro esame ma mi hanno subito detto che il battito era ..., però, Sabrina è nuovamente incinta di una bambina che sta benissimo.Come per tanti altri atleti ilha dato nuove priorità e l'età ormai non era più quella ... Luogo storicoanche per un altro motivo. Arianna Fontana prima passa ai quarti di finale dei 500 ...Dall'inizio dell'emergenza sono 11.542.793 i contagiati dal covid-19 mentre salgono a 148.542 le vittime. I guariti salgono a 9.265.708, 182.618 nelle ultime 24 ore. Ad oggi sono 2.128.543 i positivi ...Sono stati processati nell'Isola 47.091 tamponi con 7.405 nuovi casi di positivi al Covid19. Il giorno precedente i positivi erano 7.057. Il tasso di positività scende al 15,7% mentre ieri era al 16,1 ...