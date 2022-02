Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 4/02/22 (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è chi è abituato a svendersi al primo che passa, trasudando disperazione da tutti i pori, e chi invece – consapevole del proprio valore – preferisce aspettare qualcuno che valga davvero la pena. Nel primo caso pur di non stare soli ci si accoppia con chiunque, che sia il principe azzurro o un rospo fa lo stesso. Che lo si faccia per non sfigurare con gli amici, per avere qualcuno che ti paga le cene o per mero terrore della solitudine, l’importante è essere in due. Fa nulla se ci si è accontentati di un carciofo a caso, che fosse lui o un altro non era rilevante alla fine. La cosa fondamentale era che ci fosse. Nel secondo caso, invece, si ha innanzitutto la fortuna di stare bene con se stessi, senza alcun bisogno di un partner per sentirsi completi. Un compagno, a quel punto, diventa un meraviglioso plus di una vita già soddisfacente di suo. Qualcuno con cui farsi compagnia al ... Leggi su isaechia (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è chi è abituato a svendersi al primo che passa, trasudando disperazione da tutti i pori, e chi invece – consapevole del proprio valore – preferisce aspettare qualcuno che valga davvero la pena. Nel primo caso pur di non stare soli ci si accoppia con chiunque, che sia il principe azzurro o un rospo fa lo stesso. Che lo si faccia per non sfigurare con gli amici, per avere qualcuno che ti paga le cene o per mero terrore della solitudine, l’importante è essere in due. Fa nulla se ci si è accontentati di un carciofo a caso, che fosse lui o un altro non era rilevante alla fine. La cosa fondamentale era che ci fosse. Nel secondo caso, invece, si ha innanzitutto la fortuna di stare bene con se stessi, senza alcun bisogno di un partner per sentirsi completi. Un compagno, a quel punto, diventa un meraviglioso plus di una vita già soddisfacente di suo. Qualcuno con cui farsi compagnia al ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - peppeprovenzano : “Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di cresc… - valigiablu : “Denunciare è un affare da uomini”. Lo sfruttamento e gli abusi sulle donne nelle campagne dell’Agro Pontino |… - Ireprete : RT @TENVERIFESEA: DRUSILLA FOER: 'Ho visto un'intervista di un attore che diceva che gli scienziati sono sempre stati uomini per questa lor… - infoitinterno : Quasi rissa nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: due cavalieri alle mani -