Pechino 2022, team event pattinaggio artistico in tv oggi: orario e streaming prima giornata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutto pronto per la prima giornata del team event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Iniziano ufficialmente i Giochi con la Cerimonia di Apertura (ore 13.00 italiane), ma prima tanti atleti scenderanno in pista. Si apre anche il programma del pattinaggio di figura, con le prime tre prove della gara a squadre. L’Italia schiera Daniel Grassl nello short program maschile, poi spazio a Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza e infine Nicole Della Monica e Matteo Guarise nello short program delle coppie. Si inizia nella notte italiana di venerdì 4 febbraio alle ore 2.55 con il programma corto degli uomini, alle 4.35 la rhythm dance e infine alle 6.15 le coppie ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutto pronto per ladeldialle Olimpiadi invernali di. Iniziano ufficialmente i Giochi con la Cerimonia di Apertura (ore 13.00 italiane), matanti atleti scenderanno in pista. Si apre anche il programma deldi figura, con le prime tre prove della gara a squadre. L’Italia schiera Daniel Grassl nello short program maschile, poi spazio a Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza e infine Nicole Della Monica e Matteo Guarise nello short program delle coppie. Si inizia nella notte italiana di venerdì 4 febbraio alle ore 2.55 con il programma corto degli uomini, alle 4.35 la rhythm dance e infine alle 6.15 le coppie ...

