Gli azzurri sfilano a Pechino 2022 con la mantella tricolore di Armani (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino gli atleti azzurri sfileranno con una mantella tricolore sopra la divisa da podio. "È un tributo alla nostra bandiera e agli alti valori che essa rappresenta, e che i nostri atleti incarnano", ha spiegato Giorgio Armani, fornitore ufficiale ??????delle divise italiane ai Giochi olimpici. Sulla pista dello stadio nazionale di Pechino, oggi alle 13 ora italiana, ogni atleta dell'Italia Team indosserà questo capo in tessuto tecnico lucido, bianco nella parte centrale, rosso e verde sui lati. La divisa comprende una giacca tecnica blu royal con cappuccio e chiusura centrale, realizzata in tessuto elasticizzato Toray Dermizax, impermeabile e traspirante. Spiccano i dettagli tricolore e la scritta ITALIA ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali digli atletisfileranno con unasopra la divisa da podio. "È un tributo alla nostra bandiera e agli alti valori che essa rappresenta, e che i nostri atleti incarnano", ha spiegato Giorgio, fornitore ufficiale ??????delle divise italiane ai Giochi olimpici. Sulla pista dello stadio nazionale di, oggi alle 13 ora italiana, ogni atleta dell'Italia Team indosserà questo capo in tessuto tecnico lucido, bianco nella parte centrale, rosso e verde sui lati. La divisa comprende una giacca tecnica blu royal con cappuccio e chiusura centrale, realizzata in tessuto elasticizzato Toray Dermizax, impermeabile e traspirante. Spiccano i dettaglie la scritta ITALIA ...

Advertising

Azzurri : ?? Gli #Azzurri in azione a #Coverciano ?? #Nazionale ???? #VivoAzzurro - Azzurri : ?? Partitella e tiri in porta per gli #Azzurri: gli highlights dell'allenamento di oggi ???? #Nazionale ????… - RaiSport : #Mattarella: 'I miei più calorosi saluti agli azzurri' 'In particolare a #Moioli per il suo nuovo ruolo di portaban… - lupazzottu : RT @Virus1979C: Matteo Dall’Osso, tornato in Forza Italia. Il deputato, eletto con i 5 Stelle, era già stato con gli azzurri, salvo poi opt… - EmpoliCalcio : ? Di nuovo in campo la nostra #Primavera: alle 14.30 gli azzurri di mister Buscè sfidano il @CagliariCalcio ?? Guar… -