"È scappata via tra urla e minacce". Le Iene scatenano a Sanremo, caos in un bar: chi è la vittima (Di venerdì 4 febbraio 2022) Anche Le Iene arrivano a Sanremo: come potevano mai mancare? Pare che ieri mattina, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, sia stato avvistato in zona Ariston la iena Ismaele La Vardera. Cosa stava facendo? Sarebbe stato beccato mentre era alle prese con un vero e proprio inseguimento. A tal proposito Candela scrive: "La vittima, non identificata, è scappata in un bar urlando e minacciando di chiamare le forze dell'ordine". Nonostante questo, comunque, Le Iene hanno pure altri due inviati a Sanremo, mandati sul posto proprio in occasione del festival: si tratta di Piero Modica - in arte Duracell - e Franco Gioia, giovane palermitano: "Siamo emozionatissimi e siamo molto carichi - ha detto Piero Modica in un'intervista a PalermoLive.it ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Anche Learrivano a: come potevano mai mancare? Pare che ieri mattina, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, sia stato avvistato in zona Ariston la iena Ismaele La Vardera. Cosa stava facendo? Sarebbe stato beccato mentre era alle prese con un vero e proprio inseguimento. A tal proposito Candela scrive: "La, non identificata, èin un barndo e minacciando di chiamare le forze dell'ordine". Nonostante questo, comunque, Lehanno pure altri due inviati a, mandati sul posto proprio in occasione del festival: si tratta di Piero Modica - in arte Duracell - e Franco Gioia, giovane palermitano: "Siamo emozionatissimi e siamo molto carichi - ha detto Piero Modica in un'intervista a PalermoLive.it ...

