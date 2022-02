Dakota Johnson entra nel MCU, sarà Madame Web (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dakota Johnson si sta preparando per il Sony Universe of Marvel Characters. L’attorice è stata scelta per il ruolo di Madame Web nel prossimo film di supereroi dello studio. Quale è la novità in MCU? Rappresenta il primo moderno adattamento di un fumetto di Sony a presentare una donna nel ruolo del protagonista. Gli addetti ai lavori vicini al progetto sottolineano che l’accordo di Johnson non è chiuso, ma confermano che è in trattative per assicurarsi il ruolo. Cast tecnico S.J. Clarkson, nota per il suo lavoro nella più oscura serie Marvel di Netflix “Jessica Jones” e nello spinoff ambientato nell’MCU “The Defenders”, è stata assunta per dirigere il film “Madame Web”. Matt Sazama e Burk Sharpless, il duo dietro il prossimo film di vampiri di Jared Leto “Morbius”, scriveranno la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022)si sta preparando per il Sony Universe of Marvel Characters. L’attorice è stata scelta per il ruolo diWeb nel prossimo film di supereroi dello studio. Quale è la novità in MCU? Rappresenta il primo moderno adattamento di un fumetto di Sony a presentare una donna nel ruolo del protagonista. Gli addetti ai lavori vicini al progetto sottolineano che l’accordo dinon è chiuso, ma confermano che è in trattative per assicurarsi il ruolo. Cast tecnico S.J. Clarkson, nota per il suo lavoro nella più oscura serie Marvel di Netflix “Jessica Jones” e nello spinoff ambientato nell’MCU “The Defenders”, è stata assunta per dirigere il film “Web”. Matt Sazama e Burk Sharpless, il duo dietro il prossimo film di vampiri di Jared Leto “Morbius”, scriveranno la ...

