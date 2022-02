A Sanremo la valletta più brava è un uomo | Drusilla Foer

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lapiùper il momento è un. La nostra Mrs. Doubtfire è la mitica, cioè il personaggio dell’attore Gianluca Gori, una via di mezzo tra la bellezza di Marlene Dietrich, l’intelligenza di Marie Curie, e lo svirgolare di Germano Mosconi, la quale ci ha dimostrato che ogni pregiudizio era mal riposto (o meglio, si tentava d’arginare le esagerazioni dei suoi sostenitori che parlavano di una rivoluzione televisiva; Paolo Poli il mazzo di fiori ve lo lancerebbe in un occhio). Si dirà che è stata scelta solo perché travestita, e quindi? Ha dimostrato di saper tenere il palco, cantare, recitare (quello che una volta era basilare per il varietà oggi ci pare rivoluzionario). La marcia in più nello spettacolo. Sarà il testosterone? Nel monologo finale era un po’ Mary ...

Tuttavia, la "" della serata di2022 ha preferito non scendere nei dettagli. Il commento di alcuni telespettatori Lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi non è passato ...Come milioni di italiani, Michelle Hunziker sta seguendo la 72ª edizione del Festival di. Tra l'altro la showgirl conosce benissimo la kermesse, che l'ha vista impegnata comenel 2007 e poi come co - conduttrice nel 2018. Quest'anno lo sta invece guardando da casa, da ...E ci è arrivata rivendicando proprio quel ruolo di valletta, una parola che al pubblico moderno non piace molto (non che co-conduttrice sia necessariamente meglio). Drusilla Foer primeggia a Sanremo ...I suoi desideri però nel tempo non sono cambiati. Nel 2017 disse: «Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei». Ed eccola oggi scelta da Amadeus perché rimasto affascinato dal suo modo di essere ...