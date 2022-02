Promette in sposa la figlia 12enne: sospesa podestà genitoriale a madre (Di giovedì 3 febbraio 2022) La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia e la vicenda non si è svolta solo a Lecce, ma tra la Puglia e la Germania . La madre della 12enne, infatti, si era trasferita anni fa con il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia e la vicenda non si è svolta solo a Lecce, ma tra la Puglia e la Germania . Ladella, infatti, si era trasferita anni fa con il ...

Advertising

luigisa27514204 : Madre promette in sposa la figlia di 12 anni: la bimba viene affidata ai nonni - cronaca_news : Lecce: promette in sposa la figlia di 12 anni al cognato pachistano, il papà sventa il piano appena in tempo… - corrmezzogiorno : #Bari Figlia 12enne promessa in sposa: sospesa la potestà alla madre - Arabella_88888 : @turututiti @Lamoruso71 Io, al posto di Manila, l'avrei già lasciato a Temptation Island. Non perdo tempo dietro un… -