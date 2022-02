“Ogni volta è così” | il brano di Emma per Sanremo 2022 VIDEO

(Di giovedì 3 febbraio 2022) É tornata in gara a dieci anni dal successo con “Non è l’inferno”. Ilè stato diretto da Francesca Michielin: ecco ilclip A 10 anni esatti dalla vittoria con il“Non è l’Inferno”,, dopo aver co-condotto il Festival dinel 2015 con Carlo Conti ed aver calcato più volte il palco del Teatro Ariston come super ospite, è tornata in gara, per la 72esima edizione del Festival di, con “” (Polydor/Universal Music Italy),scritto dalla stessainsieme a Davide Petrella, composto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Dorado Inc. A dirigere l’orchestra persarà la collega Francesca Michielin. «Quando Francesca mi ha ...

GiuliaSalemi93 : Io stasera su quel palco sono riuscita a vedere solamente una dolce Donna fiera di essere arrivata lí combattendo a… - SanremoRai : ?? @MarroneEmma ?? #OgniVoltaÈCosì L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - MarroneEmma : Ogni volta è così ?? Tutta vostra !!! #ognivoltaècosi - _EmmaNews_ : Ogni Volta È Così iTunes Global : Italia - #4 ???? Israele - #5 ???? Belgio - #72 ???? Svizzera - #81 ???? Ogni Volta È Cos… - lastoray9 : RT @neongravestronz: francesca michielin ogni volta che Amadeus le dà dei fiori #Sanremo2022 -

Emma, Ogni volta è così: ecco il video del brando in gara al Festival di Sanremo 2022. Emma è uno degli artisti in gara che tornano al Festival di Sanremo da vincente, se nel 2011, appena un ...