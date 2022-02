Memo Remigi come sta? Paura per il cantante: la situazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) In questi giorni in moltissimi si stanno preoccupando per lo stato di salute di Memo Remigi. Ecco cosa sta succedendo e come sta. In questi mesi di televisione siamo stati abituati a vedere il cantante brianzolo sempre in primo piano. È un insostituibile “affetto stabile” di Serena Bortone ed ha partecipato a Ballando con le stelle. Scopriamo perché da qualche giorno è assente dalla tv. Memo Remigi ha alle spalle una lunga carriera artistica, uno dei cantanti che gode di grande popolarità ed ha avuto un ruolo in primo piano all’interno della musica italiana. Ancora oggi i suoi brani vengono ricordati e cantanti, visto che ha vestito i panni anche di paroliere per ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 febbraio 2022) In questi giorni in moltissimi sinno preoccupando per loto di salute di. Ecco cosasuccedendo e. In questi mesi di televisione siamoti abituati a vedere ilbrianzolo sempre in primo piano. È un insostituibile “affettobile” di Serena Bortone ed ha partecipato a Ballando con le stelle. Scopriamo perché da qualche giorno è assente dalla tv.ha alle spalle una lunga carriera artistica, uno dei cantanti che gode di grande popolarità ed ha avuto un ruolo in primo piano all’interno della musica italiana. Ancora oggi i suoi brani vengono ricordati e cantanti, visto che ha vestito i panni anche di paroliere per ...

Advertising

BADU____ : @memo_remigi_ @giralaruota @altrogiornorai1 Memo vola ?? La curva si innamora ?? - elmorisco : @memo_remigi_ @giralaruota @altrogiornorai1 Da grande voglio essere come te ?? - beppechiriatti : @memo_remigi_ @giralaruota @altrogiornorai1 immenso Memo! ?? - Emanuel23137303 : @robertaselli77 @memo_remigi_ @giralaruota @altrogiornorai1 E più atletico di me - robertaselli77 : @memo_remigi_ @giralaruota @altrogiornorai1 Caspitaaaaa!!???????? Memo sei un fenomeno!! Però mi raccomando non farti m… -