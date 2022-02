Calciomercato Juve: pronto un colpo a parametro zero dal Real Madrid! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, è in scadenza giugno 2022 e stando alle indiscrezioni riportate da sky.de in Germania la Juve potrebbe tentare il colpo a parametro zero. Il brasiliano non rinnoverà con i Blancos che stanno proseguendo il loro cambio generazionale. Il favorito a prendere il suo posto è Angelino del Lipsia. Marcelo, Real Madrid Marcelo, oggi trentatreenne, è stato uno dei pilastri del ciclo vincente del Real Madrid. Nel suo palmares troviamo decine di trofei tra cui spiccano le quattro Champions League vinte da protagonista. Il terzino è già stato nei radar dei bianconeri e considerando anche le difficoltà che sta incontrando Alex Sandro nelle ultime stagioni queste voci non stupiscono. Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Marcelo, terzino sinistro delMadrid, è in scadenza giugno 2022 e stando alle indiscrezioni riportate da sky.de in Germania lapotrebbe tentare il. Il brasiliano non rinnoverà con i Blancos che stanno proseguendo il loro cambio generazionale. Il favorito a prendere il suo posto è Angelino del Lipsia. Marcelo,Madrid Marcelo, oggi trentatreenne, è stato uno dei pilastri del ciclo vincente delMadrid. Nel suo palmares troviamo decine di trofei tra cui spiccano le quattro Champions League vinte da protagonista. Il terzino è già stato nei radar dei bianconeri e considerando anche le difficoltà che sta incontrando Alex Sandro nelle ultime stagioni queste voci non stupiscono.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Milan, Di Canio duro su Ibrahimovic: 'La verità è questa' ... dati anche e soprattutto dal calciomercato e alcuni rientri attesi. Ibrahimovic © LaPresseDa ... Parlando di Juve il discorso è tornato anche su Morata come possibile partner di Vlahovic: 'Scelta ...

Calciomercato Juventus, Zaniolo e non solo - I giovani italiani nel mirino E' sempre tempo di calciomercato per la Juventus, che guarda con grande attenzione alle mosse da compiere in estate. Chi pensa che la Juve si fermi dopo i colpi Zakaria e Vlahovic messi a segno in estate si sbaglia di ...

Juve, Gatti non basta: tutti i nomi per il dopo Chiellini. E De Ligt... Calciomercato.com Tottenham, Bentancur si presenta: "Conte grande tecnico, con lui migliorerò" Il centrocampista ex Juve, però, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da quando è diventato uno Spurs. E uno dei suoi primi pensieri è stato per Antonio Conte. "Conte è un grande tecnico, vuole il ...

L'ex obiettivo Juve Lacazette verso il ritorno al Lione Accostato spesso alla Juventus in chiave mercato, Alexandre Lacazette, centravanti classe 1991 della nazionale francese, in scadenza di contratto con l'Arsenal a fine stagione, sarebbe pronto a ...

