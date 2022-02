Verme predatore scoperto in Italia, è una specie potenzialmente invasiva (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È un Verme predatore ed potenzialmente invasivo, tanto da costituire una possibile minaccia per la biodiversità. La scoperta in Italia di una nuova specie “aliena” – ovvero appartenente ad altri ambienti – è avvenuta in un cortile a Casier, in provincia di Treviso. Si tratta di un Verme con la testa a martello lungo 30 millimetri, che mangia piccole lumache e ha livrea di colore nero metallizzato. L’invertebrato, probabilmente originario dell’Asia e potenzialmente invasivo, è stato studiato e descritto durante il lockdown: denominato Humbertium covidum in omaggio alle vittime della pandemia. Il suo identikit è pubblicato sulla rivista PeerJ da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Jean-Lou Justine del Museo nazionale di storia naturale di Parigi. “A causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È unedinvasivo, tanto da costituire una possibile minaccia per la biodiversità. La scoperta indi una nuova“aliena” – ovvero appartenente ad altri ambienti – è avvenuta in un cortile a Casier, in provincia di Treviso. Si tratta di uncon la testa a martello lungo 30 millimetri, che mangia piccole lumache e ha livrea di colore nero metallizzato. L’invertebrato, probabilmente originario dell’Asia einvasivo, è stato studiato e descritto durante il lockdown: denominato Humbertium covidum in omaggio alle vittime della pandemia. Il suo identikit è pubblicato sulla rivista PeerJ da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Jean-Lou Justine del Museo nazionale di storia naturale di Parigi. “A causa ...

Advertising

fattoquotidiano : Verme predatore scoperto in Italia, è una specie potenzialmente invasiva - alilanza79 : Me mancava a 'noaltri no? #Veneto - occhio_notizie : Ha la testa a martello, goloso di piccole lumache e caratterizzato da un’insolita livrea di colore nero metallizzato - Plathelminthe4 : [Il Mattino] Verme predatore scoperto a Treviso: è il Covidum e minaccia la biodiversità - tribuna_treviso : Scoperta in Italia una nuova specie aliena di verme predatore che potrebbe minacciare la biodiversità del suolo: si… -

Ultime Notizie dalla rete : Verme predatore Verme predatore scoperto a Treviso: è il Covidum e minaccia la biodiversità È un potenzialmente molto pericoloso perché minaccia la del suolo. Scoperta in Italia una nuova specie aliena di verme predatore che potrebbe minacciare la biodiversità del suolo: si tratta di un con la testa a martello lungo 30 millimetri, goloso di piccole lumache e caratterizzato da un'insolita livrea di ...

Piccioni nelle metropoli: facciamo chiarezza su cosa dice la legge ... poiché il piccione è una preda naturale, alla stregua di un verme, utilizzato di norma nelle ... legittimando l'utilizzo di un animale vivo come esca naturale per catturare il predatore. La Cassazione ...

Verme predatore scoperto a Treviso: è il Covidum e minaccia la biodiversità Il Messaggero Nuovo verme predatore “Covidum” scoperto a Casier CASIER. Scoperta in Italia una nuova specie aliena di verme predatore che potrebbe minacciare la biodiversità del suolo: si tratta di un verme con la testa a martello lungo 30 millimetri, goloso di pi ...

Verme predatore scoperto a Treviso: è il Covidum e minaccia la biodiversità È un animale potenzialmente molto pericoloso perché minaccia la biodiversità del suolo. Scoperta in Italia una nuova specie aliena di verme predatore che potrebbe ...

È un potenzialmente molto pericoloso perché minaccia la del suolo. Scoperta in Italia una nuova specie aliena diche potrebbe minacciare la biodiversità del suolo: si tratta di un con la testa a martello lungo 30 millimetri, goloso di piccole lumache e caratterizzato da un'insolita livrea di ...... poiché il piccione è una preda naturale, alla stregua di un, utilizzato di norma nelle ... legittimando l'utilizzo di un animale vivo come esca naturale per catturare il. La Cassazione ...CASIER. Scoperta in Italia una nuova specie aliena di verme predatore che potrebbe minacciare la biodiversità del suolo: si tratta di un verme con la testa a martello lungo 30 millimetri, goloso di pi ...È un animale potenzialmente molto pericoloso perché minaccia la biodiversità del suolo. Scoperta in Italia una nuova specie aliena di verme predatore che potrebbe ...