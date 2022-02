Scaletta seconda serata Sanremo 2022 | i nomi di tutti i cantanti in gara e degli ospiti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), ladellai dettagli sul secondo appuntamento con la rinomata kermesse dedicata alla musica italiana. Dopo aver ascoltato i primi 12 big in, nelladi mercoledì 2 febbraio si esibiranno sul palco dell’Ariston gli ultimi 13 big, determinati a competere per conquistare la vittoria della 72esima edizione del Festival: co-conduttrice eIn occasione dellapuntata di, il conduttore e direttore artistico Amadeus verrà affiancato dall’attrice italo-senegalese Lorena Cesarini in qualità di ...