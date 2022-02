Rottamazione-ter | le prossime scadenze 2022

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il clendario delleper i contribuenti che hanno aderito alla-ter. Per mantenere i benefici della-ter – si legge sul sito dell’Agenzia – i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “”Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto dellecontenute nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta. Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.-ter: ...

È possibile pagare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate; primo versamento del 2022 per chi ha aderito al piano di rateizzazione previsto dal decreto: per mantenere il ...Il 28 febbraio è fissata in calendario la prima scadenza del 2022 per i pagamenti della. Il primo versamento dell'anno, per chi ha aderito al piano di rateizzazione agevolato, è dunque fissato a fine mese ma, come di consueto, sono ammessi 5 giorni di tolleranza . Per ...L’Agenzia delle Entrate riassume le scadenze fiscali sul proprio sito ufficiale. Ecco quali sono quelle relative a febbraio 2022, dai benefici del Superbonus all’Iva: tutte le voci più importanti e le ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...