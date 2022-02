Domenico Asmone | “Il colore mi possiede” alla Fondazione Luciana Matalon

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ladi Milano, in collaborazione con la Galleria Colonna di Appiano Gentile (CO), presenta dal 3 al 17 febbraio la mostra dell’artista toscano Domenicodal titolo “Ilmi”. Artista eclettico nello stile e nel linguaggio, nato a Bologna nel 1963 ma trasferitosi sin da bambino a Pistoia dove tutt’oggi vive e lavora, Domenicoha iniziato a dipingere negli anni Ottanta partendo da un figurativo ragionato e oggettivo, dalle forme delineate e leggibili. Successivamente si è avvicinato all’informale per un’arte più istintuale e soggettiva caratterizzata dale dluce, i due elementi che maggiormente definiscono le sue opere. Il risultato è una produzione molto diversificata, ...

