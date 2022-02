Venezia | sette tesserati si sono negativizzati

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilha reso noto che “risultati in precedenza positivi al Covid-19, siora. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, al fine così di potersi nuovamente aggregare al resto della rosa. Attualmente dunque all’interno del gruppo squadra persiste un solo caso di positività“. Iltornerà in campo il 6 febbraio per affrontare il Napoli nella 24esima giornata di Serie A. SportFace.

Il Venezia ha reso noto che "sette tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal ...
Venezia, sette tesserati si sono ora negativizzati: ora si sottoporanno alle visite di idoneità sportiva, ecco il comunicato del club ...