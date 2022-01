Quando torna The Good Doctor 5 su Rai 2 nel 2022? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ritorno di The Good Doctor 5 su Rai 2 per gli ultimi episodi della quinta stagione è più vicino di quanto possano pensare i fan della serie televisiva creata dallo sceneggiatore e produttore canadese David Shore, ideatore del medical drama più popolare al mondo Dr. House – Medical Division. Al momento la programmazione si è interrotta nella giornata di venerdì 28 gennaio, Quando è stato trasmesso il quarto dei sette episodi che compongono il quinto capitolo della serie. A differenza di altre serie TV, per cui è prevista un’assenza dal piccolo schermo più prolungata tra la fine della prima parte e il rilascio degli episodi conclusivi, i telespettatori potranno riabbracciare i loro beniamini in tempi brevi. Di seguito vi sveliamo Quando torna The Good Doctor 5 su ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ritorno di The5 su Rai 2 per gli ultimi episodi della quinta stagione è più vicino di quanto possano pensare i fan della serie televisiva creata dallo sceneggiatore e produttore canadese David Shore, ideatore del medical drama più popolare al mondo Dr. House – Medical Division. Al momento la programmazione si è interrotta nella giornata di venerdì 28 gennaio,è stato trasmesso il quarto dei sette episodi che compongono il quinto capitolo della serie. A differenza di altre serie TV, per cui è prevista un’assenza dal piccolo schermo più prolungata tra la fine della prima parte e il rilascio degli episodi conclusivi, i telespettatori potranno riabbracciare i loro beniamini in tempi brevi. Di seguito vi sveliamoThe5 su ...

