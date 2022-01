Covid Italia, Ciciliano (Cts): “Via Green pass, colori Regioni e Dad per vaccinati” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Via il Green pass a fine primavera. Via subito i colori delle Regioni e la quarantena per gli alunni vaccinati”. Le mascherine all’aperto invece “teniamole ancora un po’. Siamo ancora in inverno, la mascherina non è una devastante limitazione della nostra libertà. La circolazione virale è ancora molto alta a causa della Omicron e contiamo quotidianamente molti contagi. Siamo in una fase di regressione, è vero, ma le mascherine non sono invasive e personalmente le terrei fino alla fine dello stato di emergenza”. E’ tempo per apportare qualche cambiamento alla regole per Fabio Ciciliano, medico ed esponente del Cts, ma con cautela, spiega in un’intervista al ‘Giornale’. Una cautela che va riservata, a suo avviso, anche al nodo discoteche, in quanto sono “la sublimazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Via ila fine primavera. Via subito idellee la quarantena per gli alunni”. Le mascherine all’aperto invece “teniamole ancora un po’. Siamo ancora in inverno, la mascherina non è una devastante limitazione della nostra libertà. La circolazione virale è ancora molto alta a causa della Omicron e contiamo quotidianamente molti contagi. Siamo in una fase di regressione, è vero, ma le mascherine non sono invasive e personalmente le terrei fino alla fine dello stato di emergenza”. E’ tempo per apportare qualche cambiamento alla regole per Fabio, medico ed esponente del Cts, ma con cautela, spiega in un’intervista al ‘Giornale’. Una cautela che va riservata, a suo avviso, anche al nodo discoteche, in quanto sono “la sublimazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid - 19: ecco SmaRT - LAMP, rivoluzione tecnologica per i tamponi casalinghi? Fin dall'inizio della pandemia da Covid - 19, la tecnologia è stata una potente alleata della lotta al virus , del tracciamento dei ... delle campagne vaccinali in tutto il mondo: per esempio, in Italia ...

Roma, istituto Ruiz ancora in dad: dopo i vandali vanno ko i termosifoni Il problema del Ruiz non nasce dai contagi Covid ma dai vandali e dal freddo. Cosa vuol dire? Nella scuola dell'Eur si stanno verificando, sempre più spesso, continui atti vandalici che, puntualmente,...

Covid, le notizie di oggi. Verso proroga mascherine all’aperto, oggi Cdm. LIVE Sky Tg24 Green pass e obbligo vaccinale: nuove regole dal 1° Febbraio Il green pass non servirà invece per entrare in tutti i negozi che vendono in prevalenza prodotti alimentari Green pass Italia e obbligo vaccinale per over 50, da domani 1° febbraio arrivano le nuove ...

In due anni gli italiani hanno speso 2 miliardi per i tamponi I residenti nel Centro Italia sono tra coloro che ... gli italiani hanno messo a budget 76 euro per verificare il proprio stato di salute rispetto al Covid, 52 euro sono stati spesi solo negli ultimi ...

