Aumento stipendi, Istat: +0,6% nel 2021 (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – stipendi, ecco di quanto sono aumentati in Italia. Nella media del 2021, l’indice delle retribuzioni orarie è cresciuto, rileva l’Istat, dello 0,6% rispetto all’anno precedente. L’indice mensile delle retribuzioni contrattuali a dicembre 2021 registra un Aumento dello 0,1% rispetto a novembre e dello 0,7% rispetto a dicembre 2020; in particolare, l’Aumento tendenziale ha raggiunto l’1,2% per i dipendenti dell’industria, lo 0,8% per quelli dei servizi privati, mentre è stato nullo per la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, gli aumenti tendenziali più elevati riguardano il settore delle farmacie private (+3,9%), delle telecomunicazioni (+2,5%) e del credito e assicurazioni (+2,0%); nessun incremento per edilizia, commercio, servizi di informazione e comunicazione e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) –, ecco di quanto sono aumentati in Italia. Nella media del, l’indice delle retribuzioni orarie è cresciuto, rileva l’, dello 0,6% rispetto all’anno precedente. L’indice mensile delle retribuzioni contrattuali a dicembreregistra undello 0,1% rispetto a novembre e dello 0,7% rispetto a dicembre 2020; in particolare, l’tendenziale ha raggiunto l’1,2% per i dipendenti dell’industria, lo 0,8% per quelli dei servizi privati, mentre è stato nullo per la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, gli aumenti tendenziali più elevati riguardano il settore delle farmacie private (+3,9%), delle telecomunicazioni (+2,5%) e del credito e assicurazioni (+2,0%); nessun incremento per edilizia, commercio, servizi di informazione e comunicazione e ...

Advertising

IndiaMele : RT @semprinif: In #Usa aumenti di salari e stipendi per combattere la 'great resignation', la grande fuga occupazionale. Buste paga più ric… - infoiteconomia : Aumento stipendi, Istat: +0,6% nel 2021 - lifestyleblogit : Aumento stipendi, Istat: +0,6% nel 2021 - - CorriereAlpi : Con la mensilità di gennaio, in pagamento questi giorni, i sindaci stanno cominciando a beneficiare dell’aumento de… - telodogratis : Aumento stipendi, Istat: +0,6% nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento stipendi Aumento stipendi, Istat: +0,6% nel 2021 I più elevati per farmacie private, telecomunicazioni, credito e assicurazioni Stipendi, ecco di quanto sono aumentati in Italia. Nella media del 2021, l'indice delle retribuzioni ...registra un aumento ...

Come funziona la quota 102 per le pensioni? ...nella fascia 20 - 24 sono appena il 31% - e all'elevato ricorso a contratti temporanei con stipendi ... Questo però potrebbe significare un aumento dell'età pensionabile. Quota 102 Entriamo nel vivo di ...

Aumento stipendi, Istat: +0,6% nel 2021 Adnkronos Istat: stipendi +0,6% nel 2021, meno dell’inflazione. Cala il potere d’acquisto degli italiani Crescono le retribuzioni nel 2021, ma cala il loro potere d’acquisto «alla luce della dinamica dei prezzi al consumo, in forte accelerazione nella seconda metà dell’anno e pari a circa tre volte quell ...

Aumenti pensioni, stipendi e busta paga: le novità 2022 Le buste paghe dei lavoratori saranno riviste secondo la riforma Irpef e anche per le pensioni sono previste dei ricalcoli per l'adeguamento degli assegni all'inflazione e per non erodere il potere d' ...

I più elevati per farmacie private, telecomunicazioni, credito e assicurazioni, ecco di quanto sono aumentati in Italia. Nella media del 2021, l'indice delle retribuzioni ...registra un......nella fascia 20 - 24 sono appena il 31% - e all'elevato ricorso a contratti temporanei con... Questo però potrebbe significare undell'età pensionabile. Quota 102 Entriamo nel vivo di ...Crescono le retribuzioni nel 2021, ma cala il loro potere d’acquisto «alla luce della dinamica dei prezzi al consumo, in forte accelerazione nella seconda metà dell’anno e pari a circa tre volte quell ...Le buste paghe dei lavoratori saranno riviste secondo la riforma Irpef e anche per le pensioni sono previste dei ricalcoli per l'adeguamento degli assegni all'inflazione e per non erodere il potere d' ...