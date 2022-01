Il “Gagliardi” di Vibo | pioniere in Calabria | stringe i tempi

(Di domenica 30 gennaio 2022) L’istituto diValentia è l’unico Ipseoa nella regione ad aver avuto l’autorizzazione da parte del Miur per un percorso sperimentale di 4 anni. Il nuovo profilo professionale, “Esperto di cucina sostenibile: dalla tradizione all’innovazione” verrà avviato nell’anno scolastico 2023-2024 e coniuga l’indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera con quello dei Servizi all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale. L’Ipseoa “E. Galgiardi” diValentia, batte il tempo. A partire dal 2023-2024, darà avvio al nuovo profilo professionale di Esperto di cucina sostenibile: dalla tradizione all’innovazione. Unico Ipseoa inad avere avuto l’autorizzazione per questa nuova sperimentazione didattica. Un traguardo molto importante che ha coronato un lavoro intenso di studio, di ricerca e di elaborazione, portato avanti con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gagliardi Vibo

La Prima Pagina

Rende:, Filosofo (Ruffolo), Tomasi, Del Popolo (Mazzone), Rocca, Orientale, Orsino (... Arbitro : Frangella (Paola), Assistenti: Larosa - Milone (Valentia - Taurianova) Cosenza " Altra ...... che ha attraversato la politica vibonese è stato quello dell'istituzione della provincia di... Giacinto Froggio Francica ( Michele La Rocca), Enrico( Domenico Protettì), Vito Giuseppe ...L’istituto è l’unico Ipseoa in Calabria ad aver avuto l’autorizzazione da parte del Miur per un percorso quadriennale ...Cesare Dotro, originario di Spilinga con la passione per la cucina, è stato premiato dall'Unical come miglior studente di Storia e Filosofia ...