"Resta Mattarella, Draghi indebolito dal caos Quirinale Il Cdx si ricompatterà, finita l'alleanza tra Letta e Conte" (Di sabato 29 gennaio 2022) "Completa e totale incompetenza delle forze politiche. Siamo di fronte a una coalizione di governo che non è affatto coalizzata. Il governo, è evidente, si regge solo sull'autorevolezza di Draghi. Ma i partiti stanno bruciando anche quella e il premier uscirà indebolito da...

GiovaQuez : 'Sergio #Mattarella resta il candidato del cuore del M5S'. Oggi come ieri, l'Italia è il Paese che amo ?? #Quirinale - GiovaQuez : IV non partecipa al voto. Se anche PD e M5S fanno lo stesso l'opzione Casellati tramonta. Con il veto di Berlusconi… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | 'Chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi… - morettweet : RT @IlPrimatoN: L'indecorosa telenovela è arrivata ai titoli di coda. Non cambierà proprio nulla, come da copione #Mattarella #presidentere… - FrancescoTagli : RT @dottorbarbieri: ??????? #MATTARELLAbis #Salvini: 'Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella d… -