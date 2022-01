Quirinale 2022 | quando lo stile è sostanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 gennaio 2022) Diverse donne, finalmente, sono candidate alla Presidenza della Repubblica; ma non sono tutte uguali. Secondo Repubblica, nella notte fra giovedì e venerdì, una avrebbe telefonato a molti parlamentari, con una richiesta: “Votatemi!”. Una grave caduta di, ovvio, ma qualcuna non sa resistere: troppo ghiotta l’occasione. Altre invece si tengono manifestamente alla larga dai politici, a scanso di equivoci; vanno in ufficio e s’impegnano in silenzio nel lavoro quotidiano. Non è solo furbizia. Mandano al Paese un messaggio demodé, culturalmente anti-Berlusconiano: “Non si briga per i ruoli apicali. Se chiamati, li si ricopre nell’esclusivo interesse della collettività”. Guarda caso, i candidati che manovrano senza pudore per “arrivare” sono anche quelli che in passato hanno usato il denaro pubblico in maniera dubbia, hanno nominato i propri figli e parenti nei ruoli ...