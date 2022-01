Ornella Vanoni, tutta la verità sull’incidente: costretta su un girello (Di sabato 29 gennaio 2022) La famosissima cantante italiana ha ripercorso il brutto incidente di cui recentemente è rimasta vittima. Ecco il suo racconto Star assoluta della musica nostrana, la Vanoni è in attività da ormai svariati decenni. Nel corso della sua straordinaria carriera ha conseguito tantissimi successi discografici. Con la bellezza di sessantuno album pubblicati ed oltre sessantacinque milioni di dischi venduti, l’artista nata a Milano è considerata una vera e propria icona. Ornella Vanoni (Instagram)Di recente purtroppo, Ornella è rimasta vittima di un brutto incidente. Alcune settimane fa infatti, si trovava a bordo di un treno per recarsi nella nostra Capitale, quando a causa di un forte “scossone” è stata scaraventata al suolo. A causa del violento impatto ha riportato una serie di problemi di natura fisica, ... Leggi su topicnews (Di sabato 29 gennaio 2022) La famosissima cantante italiana ha ripercorso il brutto incidente di cui recentemente è rimasta vittima. Ecco il suo racconto Star assoluta della musica nostrana, laè in attività da ormai svariati decenni. Nel corso della sua straordinaria carriera ha conseguito tantissimi successi discografici. Con la bellezza di sessantuno album pubblicati ed oltre sessantacinque milioni di dischi venduti, l’artista nata a Milano è considerata una vera e propria icona.(Instagram)Di recente purtroppo,è rimasta vittima di un brutto incidente. Alcune settimane fa infatti, si trovava a bordo di un treno per recarsi nella nostra Capitale, quando a causa di un forte “scossone” è stata scaraventata al suolo. A causa del violento impatto ha riportato una serie di problemi di natura fisica, ...

