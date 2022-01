In fila 8 volte: un uomo è riuscito ad ingannare tutti. E ci ha guadagnato sopra (Di sabato 29 gennaio 2022) Un uomo non ha esitato a farsi iniettare per 8 volte il vaccino anti Covid. È stato scoperto poco prima della nona somministrazione. Getty Images/Christopher Furlong/ArchivioC’è chi rifiuta il vaccino anti Covid al punto da presentarsi con un braccio in silicone, come ha fatto un dentista piemontese. Singolare anche lo stratagemma di un altro no vax che, per impedire che il siero penetrasse nel suo corpo e iniziasse a circolare, si è messo un laccio emostatico nel punto di inoculazione finendo poi dritto in terapia intensiva. E chi, al contrario, è un affezionato e se lo fa iniettare per ben otto volte. Un uomo di 33 anni si è presentato in diversi centri vaccinali per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, mostrando ogni volta un documento diverso. Lo scopo era quello di ottenere ogni volta un Green Pass diverso ... Leggi su formatonews (Di sabato 29 gennaio 2022) Unnon ha esitato a farsi iniettare per 8il vaccino anti Covid. È stato scoperto poco prima della nona somministrazione. Getty Images/Christopher Furlong/ArchivioC’è chi rifiuta il vaccino anti Covid al punto da presentarsi con un braccio in silicone, come ha fatto un dentista piemontese. Singolare anche lo stratagemma di un altro no vax che, per impedire che il siero penetrasse nel suo corpo e iniziasse a circolare, si è messo un laccio emostatico nel punto di inoculazione finendo poi dritto in terapia intensiva. E chi, al contrario, è un affezionato e se lo fa iniettare per ben otto. Undi 33 anni si è presentato in diversi centri vaccinali per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, mostrando ogni volta un documento diverso. Lo scopo era quello di ottenere ogni volta un Green Pass diverso ...

