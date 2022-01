Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 17:10 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Elisabetta casellati ottiene meno di 400 voti nel quinto scrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica oltre cento in meno del della maggioranza assoluta di 505 molti Tranqi tiratori nelle file del centrodestra visto che il centro-sinistra si è astenuto dal voto molti voti andati a Mattarella di Matteo alle 17 si andrà al scrutinio allo stato senza Intesa il presidente francese Macron presidente di turno dell’Unione Europea ha parlato stamattina al telefono oltre un’ora con il presidente russo Putin e per affrontare la Crai ne parlerà questa sera alle 19 sono libera di Kiev zielinski nel colloquio macrona confermato di voler trovare i mezzi per una descalation nella crisi Ucraina rinunciando l’attuazione degli accordi di pace di Miss del 2015 il quadro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Elisabetta casellati ottiene meno di 400 voti nel quinto scrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica oltre cento in meno del della maggioranza assoluta di 505 molti Tranqi tiratori nelle file del centrodestra visto che il centro-sinistra si è astenuto dal voto molti voti andati a Mattarella di Matteo alle 17 si andrà al scrutinio allo stato senza Intesa il presidente francese Macron presidente di turno dell’Unione Europea ha parlato stamattina al telefono oltre un’ora con il presidente russo Putin e per affrontare la Crai ne parlerà questa sera alle 19 sono libera di Kiev zielinski nel colloquio macrona confermato di voler trovare i mezzi per una descalation nella crisi Ucraina rinunciando l’attuazione degli accordi di pace di Miss del 2015 il quadro ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - roccojuventino7 : RT @junews24com: Compleanno Vlahovic: auguri al nuovo attaccante della Juventus - - adatit1 : RT @karbai: Ultime notizie sul naufraggio di un barcone partito della #Libia avvenuto ieri sulle coste tunisine. 33 le persone salvate ecco… -