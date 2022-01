Paralimpiadi Pechino 2022, scelti i 32 azzurri al via. Pancalli: “Squadra ambiziosa e con potenziale” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono stati stabiliti gli azzurri che parteciperanno alle Paralimpiadi di Pechino 2022. Sono trentadue gli atleti che partiranno alla volta della Cina per gareggiare dal 4 al 13 marzo prossimi, così come ratificato quest’oggi dalla Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Nel computo dei trentadue partecipanti ci sono anche i tre atleti guida, mentre sono quattro le discipline coinvolte. Sono questi, dunque, le atlete e gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri alla Paralimpiade di Pechino. Per il para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono stati stabiliti gliche parteciperanno alledi. Sono trentadue gli atleti che partiranno alla volta della Cina per gareggiare dal 4 al 13 marzo prossimi, così come ratificato quest’oggi dalla Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Nel computo dei trentadue partecipanti ci sono anche i tre atleti guida, mentre sono quattro le discipline coinvolte. Sono questi, dunque, le atlete e gli atleti chiamati a difendere i colorialla Paralimpiade di. Per il para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco ...

Advertising

TV7Benevento : Paralimpiadi: ecco i nomi della squadra azzurra, 32 atleti in gara a Pechino (3)... - TV7Benevento : Paralimpiadi: ecco i nomi della squadra azzurra, 32 atleti in gara a Pechino (2)... - TV7Benevento : Paralimpiadi: ecco i nomi della squadra azzurra, 32 atleti in gara a Pechino... - sportface2016 : Paralimpiadi #Pechino2022, scelti i 32 azzurri al via. #Pancalli: 'Squadra ambiziosa e con potenziale' - arteedesign9 : Il 23 giugno 2021, Giornata Olimpica Internazionale, il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Pechino… -