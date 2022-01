Estorsioni sessuali in chat, arrestata una 22enne: decine di vittime, sulle carte oltre 100mila euro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Chiedeva soldi in chat a uomini da tutta Italia, di diverse età, a volte anche con disabilità cognitive. Una ragazza di 22 anni della provincia di Forlì è stata arrestata dalla Polizia di Stato di ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Chiedeva soldi ina uomini da tutta Italia, di diverse età, a volte anche con disabilità cognitive. Una ragazza di 22 anni della provincia di Forlì è statadalla Polizia di Stato di ...

