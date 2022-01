Csm | referendum Anm su sistema elettorale Csm | magistrati bocciano sorteggio e maggioritario

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – No alper scegliere i candidati al Consiglio superiore della magistratura. E tra i sistemi elettorali bocciato il, con una netta prevalenza dei voti a favore del proporzionale. E’ il risultato del r eferendum indetto dall’Associazione nazionaletra i suoi iscritti, che hanno votato ieri e oggi per i due quesiti su una piattaforma digitale. Per il primo quesito, relativo al, su un totale di 7.872 elettori, hanno votato in 4.275, con un’affluenza del 54,31%: i ‘no’ sono stati 2.470 contro 1.787 ‘sì’. Al secondo quesito, nel quale si chiedeva se per l’elezione della componente togata del Csm si ritenesse preferibile una ispirazione maggioritaria o proporzionale, sui 7872 elettori totali hanno partecipato al voto 4.091, con ...

I quesiti riguardavano la possibilità di scegliere con un sorteggio un multiplo dei giudici candidati per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura e il metodo di voto con cui eleggerne la ... Sono arrivati i risultati del referendum dei magistrati per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura. Un tema oramai in discussione da due anni dopo gli scandali e le indagini sulle manov ...