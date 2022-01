Calcio: Sampdoria, ufficiale l'arrivo di Sensi in prestito dall'Inter (Di venerdì 28 gennaio 2022) Genova, 28 gen. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Stefano Sensi è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il suo contratto, si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato infatti depositato. Il centrocampista classe '95 arriva dall'Inter in prestito secco fino al termine della stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Genova, 28 gen. - (Adnkronos) - Ora è: Stefanoè un nuovo giocatore della. Il suo contratto, si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato infatti depositato. Il centrocampista classe '95 arrivainsecco fino al termine della stagione.

