Antonio Medugno al Grande Fratello Vip (Di venerdì 28 gennaio 2022) Antonio Medugno A meno di due mesi dalla finale, la casa del Grande Fratello Vip 6 è pronta ad accogliere un nuovo “vippone” sconosciuto dai più. Nella puntate del reality show in onda stasera, Alfonso Signorini presenterà infatti ai telespettatori il giovane Antonio Medugno. Nato nel 1998, Antonio è originario di Napoli ed ha iniziato a farsi notare dal pubblico web grazie al suo canale Tik Tok, dove si è iscritto spronato dalla sorella ed ha raggiunto più di 3 milioni di seguaci. Da diversi anni lavora nel campo della moda ed ha sfilato per brand molto importanti, tra cui Richmond e Moschino. Su Instagram – qui il suo profilo – ha 327mila follower. Al suo attivo, ha una partecipazione a Uomini e Donne che risale al 2016, anno in cui ha corteggiato Clarissa ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 28 gennaio 2022)A meno di due mesi dalla finale, la casa delVip 6 è pronta ad accogliere un nuovo “vippone” sconosciuto dai più. Nella puntate del reality show in onda stasera, Alfonso Signorini presenterà infatti ai telespettatori il giovane. Nato nel 1998,è originario di Napoli ed ha iniziato a farsi notare dal pubblico web grazie al suo canale Tik Tok, dove si è iscritto spronato dalla sorella ed ha raggiunto più di 3 milioni di seguaci. Da diversi anni lavora nel campo della moda ed ha sfilato per brand molto importanti, tra cui Richmond e Moschino. Su Instagram – qui il suo profilo – ha 327mila follower. Al suo attivo, ha una partecipazione a Uomini e Donne che risale al 2016, anno in cui ha corteggiato Clarissa ...

