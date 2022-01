Traffico Roma del 27-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione un incidente a catena sulla tangenziale causa rallentamenti verso San Giovanni tra via Nomentana è l’uscita per la 24 inevitabili le difficoltà dimissioni per chi proviene dal tratto Urbano dellaTeramo con code a partire da Viale della Serenissima la polizia locale segnala poi altri due incidenti con rallentamenti il primo nel quartiere Gianicolense in Piazzale Enrico di uno l’altro in zona San Giovanni lungo via Magnagrecia all’altezza di via Amiterno in direzione Piazza Tuscolo sempre per incidente e rallentamenti in via Cilicia in prossimità di via Acaia verso San Giovanni all’Euro in corso una manifestazione in viale Europa a possibili rallentamenti nelle aree limitrofe dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio ...