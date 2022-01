PS4 Rilasciato PS4 Package Manager4PT v2 00

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo sviluppatore victorrjimenezz haun nuovo aggiornamento di PS4Manager aka 4PT con la nuova versione 2.00.Questo strumento è simile a uno store-homebrew dove vi permette di scaricare facilmente PKG sulla vostra PS4 Jailbroken senza la necessità di utilizzare un computer. Attenzione: non è possibile scaricare materiale pirata da questa app. Caratteristiche Le attuali funzionalità dell’app funzionante sono: Download di PKG da repository/direttamente da un URL Possibilità di mettere in pausa/riprendere un download Aggiunta/rimozione di repository Ricerca di app, filtraggio per nome e repository. Installa/Disinstalla i PKG scaricati. 4PT si aggiorna automaticamente Changelog Aggiunto supporto SSL(https). 4PT ora carica le informazioni sull’app dal PKG stesso, se il pkg non è disponibile, pkg non viene mostrato Risolto il problema ...

