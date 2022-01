Piazza Affari chiude in rialzo, bene utilities e banche (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dopo una partenza in cui hanno risentito dell’atteggiamento da “falco” del n.1 della Federal Reserve Jerome Powell, le borse europee hanno recuperato terreno chiudendo con il segno più. In linea con le stime, nella riunione di ieri la Banca centrale USA ha preparato i mercati ad una stretta sui tassi a marzo anche se il tono utilizzato dal chairman è apparso più aggressivo del previsto. A spingere al rialzo la borsa di Milano, dove il Ftse Mib ha chiuso a 26.882,47 punti (+0,99%), ci hanno pensato in particolare le aziende di pubblica utilità (A2A ha segnato un +3,67%, Hera un +2,28% ed Enel un +2,04%) ed i titoli del comparto bancario (+2,35% di BPER Banca, +1,87% di Intesa Sanpaolo e +1,54% di Mediobanca). +0,88% di UniCredit nel giorno in cui il Cda ha esaminato i dati relativi l’esercizio 2021. Performance positiva anche per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dopo una partenza in cui hanno risentito dell’atteggiamento da “falco” del n.1 della Federal Reserve Jerome Powell, le borse europee hanno recuperato terrenondo con il segno più. In linea con le stime, nella riunione di ieri la Banca centrale USA ha preparato i mercati ad una stretta sui tassi a marzo anche se il tono utilizzato dal chairman è apparso più aggressivo del previsto. A spingere alla borsa di Milano, dove il Ftse Mib ha chiuso a 26.882,47 punti (+0,99%), ci hanno pensato in particolare le aziende di pubblica utilità (A2A ha segnato un +3,67%, Hera un +2,28% ed Enel un +2,04%) ed i titoli del comparto bancario (+2,35% di BPER Banca, +1,87% di Intesa Sanpaolo e +1,54% di Mediobanca). +0,88% di UniCredit nel giorno in cui il Cda ha esaminato i dati relativi l’esercizio 2021. Performance positiva anche per ...

