Super Green pass, ipotesi estensione per i vaccinati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non più sei o nove mesi, ma una durata indeterminata per chi ha completato l'intero ciclo vaccinale, cioè anche la terza dose. Il Green pass per i vaccinati potrebbe essere esteso. E' questa l'idea circolata nelle ultime ore a Palazzo Chigi. Nessuna decisione, però, è ancora stata presa. Si attende l'elezione del Presidente della Repubblica per definire il nuovo protocollo. Il Green pass illimitato, o comunque con una durata più ampia rispetto a quella prevista finora, potrebbero essere reso definitivo dopo la partita sul Colle. A partire dal primo febbraio, il Green pass sarà obbligatorio per gran parte delle attività. Non solo bar, ristoranti, e da alcuni giorni anche barbieri e parrucchieri, dall'inizio del prossimo mese sarà obbligatoria la certificazione verde ...

