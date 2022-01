Si salva dal naufragio aggrappandosi al relitto: almeno 39 migranti dispersi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il bilancio sarebbe pesantissimo. La Guardia costiera degli Stati Uniti è alla ricerca di 39 persone considerate disperse da diversi giorni dopo il naufragio di un'imbarcazione utilizzata per il traffico di esseri umani al largo... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il bilancio sarebbe pesantissimo. La Guardia costiera degli Stati Uniti è alla ricerca di 39 persone considerate disperse da diversi giorni dopo ildi un'imbarcazione utilizzata per il traffico di esseri umani al largo...

