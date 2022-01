LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: chiuso il tetto della Rod Laver Arena! Si riprende a Melbourne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.44 Il campo è pronto a Melbourne! Si riprende a giocare: tennisti in fase di riscaldamento. 07.43 Parlando degli altri risultati, nella notte italiana Simone Bolelli e Fabio Fognini sono usciti di scena ai quarti di finale al termine di un gran torneo: gli azzurri hanno perso contro la coppia testa di serie #2 Ram/Salisbury che hanno vinto 6-3 6-2. 07.41 Ad ogni modo, a sorpresa, i giocatori sono ancora in campo nonostante i raccattapalle stiano ancora asciugando il campo. 07.39 Aldilà dell’interruzione che potrebbe far ragionare e sistemare le idee all’italiano, oltre a spezzare il ritmo di gioco, sarà curioso capire come cambierà la partita giocando indoor. 07.37 Jannik Sinner sin qui è stato condizionato dall’ondata di bordate di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.44 Il campo è pronto a! Sia giocare: tennisti in fase di riscaldamento. 07.43 Parlando degli altri risultati, nella notte italiana Simone Bolelli e Fabio Fognini sono usciti di scena ai quarti di finale al termine di un gran torneo: gli azzurri hanno perso contro la coppia testa di serie #2 Ram/Salisbury che hanno vinto 6-3 6-2. 07.41 Ad ogni modo, a sorpresa, i giocatori sono ancora in campo nonostante i raccattapalle stiano ancora asciugando il campo. 07.39 Aldilà dell’interruzione che potrebbe far ragionare e sistemare le idee all’italiano, oltre a spezzare il ritmo di gioco, sarà curioso capire come cambierà la partita giocando indoor. 07.37 Janniksin qui è stato condizionato dall’ondata di bordate di ...

Advertising

Eurosport_IT : Tutto quello che c'è da sapere per gustarsi il match di Sinner agli #AusOpen. Prendete nota! ???????? #EurosportTENNIS… - infoitsport : Sinner-Tsitsipas LIVE, quarti di finale Australian Open 2022 RISULTATO IN DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Sinner-Tsitsipas 2-4 quarti di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Tsitsipas… - zazoomblog : LIVE Sinner-Tsitsipas 0-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Rod Laver Arena! In palio la semifinal… - infoitsport : Sinner-Tsitsipas all'Australian Open, il risultato in diretta live -