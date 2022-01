– Inter, nessun ostacolo per il rinnovo di Brozovic: ecco cosa manca (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’Inter tranquilla per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic Dopo le voci dei giorni scorsi sembra essere calato il silenzio sul rinnovo di contratto con l’Inter per Marcelo Brozovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ‘silenzio’ attorno alla situazione del numero 77 nerazzurro non desta preoccupazione con un accordo trovato e solamente da formalizzare con la possibilità che l’annuncio possa avvenire già prima del 5 febbraio. “nessun ostacolo pare esserci sulla strada del rinnovo di Brozovic, fronte sul quale dirigenza e giocatore lavorano ormai da lungo tempo. L’intesa c’è già, ma alcuni improvvisi cambi di programma (tra cui il rinvio del viaggio in Italia dell’entourage del croato) e le altre incombenze ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’tranquilla per ildi contratto di MarceloDopo le voci dei giorni scorsi sembra essere calato il silenzio suldi contratto con l’per Marcelo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ‘silenzio’ attorno alla situazione del numero 77 nerazzurro non desta preoccupazione con un accordo trovato e solamente da formalizzare con la possibilità che l’annuncio possa avvenire già prima del 5 febbraio. “pare esserci sulla strada deldi, fronte sul quale dirigenza e giocatore lavorano ormai da lungo tempo. L’intesa c’è già, ma alcuni improvvisi cambi di programma (tra cui il rinvio del viaggio in Italia dell’entourage del croato) e le altre incombenze ...

