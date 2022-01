Ultime Notizie Roma del 25-01-2022 ore 09 | 10

(Di martedì 25 gennaio 2022)dailynews radiogiornale martedì 25 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale fumata nera nella prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica 672 schede bianche 49 Nulla e nessuno ha raggiunto il quorum e oggi alle 15 si rivota un quadro è previsto dato lo stato del dialogo fra i partiti che ieri Tuttavia ha ricevuto un nuovo impulso scende in campo draghi che vedi i colloqui separati Salvini letta e con te nel pomeriggio si apre il dialogo leader della Lega è quello del PD aggiornato ad oggi Salvini vede anche con te che poi parla con Toti in serata retta vedi ministri del PD Come si riunisce la cabina di regia del MoVimento 5 Stelle finito significano gli sforzi internazionali per trovare una soluzione diplomatica alla crisi Ucraina mentre l’attenzione sul terreno sarà alle stelle la nato schiera navi e getti Stati Uniti mettono 8500 soldati in stato ...

Advertising

fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 77.696 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - LazioChannel : Hernanes : 'Amo i tifosi, ma ero arrabbiato con Lotito' #Hernanes #Lazio #Lotito #ultime-notizie - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Borse, l’Europa tenta il rimbalzo. A Piazza Affari corre Ferrari, giù Leonardo -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di Mercati+, la sezione premium del Sole 24 Ore. Qui per scoprire come ...Seicento sono già andati via alla fine dello scorso anno. Altrettanti, se non di più, dovrebbero seguirli a breve. È in corso la grande fuga dagli ospedali da parte degli infermieri . E a lasciare non ...Sony Music ha ufficializzato un investimento strategico con Ceremony of Roses, società fondata dall’imprenditore attivo negli ambiti musicale e della moda Brad Scoffern specializzata in merchandise di ...Lunedì 31 gennaio su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Non mi lasciare: le anticipazioni dei due episodi.