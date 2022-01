Passo in avanti per il Samsung Galaxy S21 con One UI 4.1 in test (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono ottime notizie per i possessori del Samsung Galaxy S21. La fonte SamMobile ha appena avuto conferma dei t5est appena partiti per l’interfaccia proprietaria One UI 4.1. Il tutto dopo che la soluzione software One UI 4.0 è giunta sulla serie top di gamma del 2021 solo nel recente passato. Come a dire che lo sviluppo delle funzioni e novità grafiche per i telefoni di punta continua di buona lena. Il Samsung Galaxy S21 Ultra è il primo degli esemplari della serie ammiraglia dell’anno scorso ad essere stato immortalato con un firmware di test One UI 4.1. Si tratta di un pacchetto siglato come G998U1UEU5CVA4 di cui non si conosce l’esatto contenuto. Più che normale in questa primissima fase di sperimentazione che potrebbe durare ancora a lungo. Non c’è da spaventarsi per i ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono ottime notizie per i possessori delS21. La fonte SamMobile ha appena avuto conferma dei t5est appena partiti per l’interfaccia proprietaria One UI 4.1. Il tutto dopo che la soluzione software One UI 4.0 è giunta sulla serie top di gamma del 2021 solo nel recente passato. Come a dire che lo sviluppo delle funzioni e novità grafiche per i telefoni di punta continua di buona lena. IlS21 Ultra è il primo degli esemplari della serie ammiraglia dell’anno scorso ad essere stato immortalato con un firmware diOne UI 4.1. Si tratta di un pacchetto siglato come G998U1UEU5CVA4 di cui non si conosce l’esatto contenuto. Più che normale in questa primissima fase di sperimentazione che potrebbe durare ancora a lungo. Non c’è da spaventarsi per i ...

GiuseppeConteIT : Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro faccia… - Corriere : ?? Arrivano gli indennizzi per le conseguenze più gravi del vaccino, che potrebbero aprire la strada a un obbligo va… - fattoquotidiano : Sfratti, scaduto il blocco: almeno 100mila famiglie a rischio di esecuzione immediata. E sulle case popolari nessun… - AdemajIsa : @Ugoc97 Più che altro abbiamo troppi problemi a centrocampo, e un'eventuale arrivo di Nandez non so quanto possa es… - cinziamitika : @korfio Quello degli arbitri, dici? Boh, io sono tifosa juventina, più che ironico l'ho trovato trito e ritrito, ma… -