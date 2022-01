Il covid torna a colpire il Benevento: comunicati due casi di positività (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il covid torna a bussare alle porte del Benevento. La società di via Santa Colomba ha comunicato la positività di due componenti del gruppo squadra. La comunicazione è arrivata direttamente dalla club giallorosso, che ha preferito non rendere noti i nomi dei contagiati. “Il Benevento Calcio comunica che, in seguito agli esiti dei tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati due casi di positività da covid-19. Entrambi i positivi sono già in isolamento domiciliare“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ila bussare alle porte del. La società di via Santa Colomba ha comunicato ladi due componenti del gruppo squadra. La comunicazione è arrivata direttamente dalla club giallorosso, che ha preferito non rendere noti i nomi dei contagiati. “IlCalcio comunica che, in seguito agli esiti dei tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati duedida-19. Entrambi i positivi sono già in isolamento domiciliare“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

