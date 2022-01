Droni svelano gli ultimi segreti di Machu Picchu

Leggi su curiosauro

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’antica e misteriosa città di, sulle Ande peruviane, è famosa per la sua straordinaria complessità architettonica e per i suoi oscuri. Ma questa complessità è stata finalmente compresa. Almeno in parte. Degli archeologi stanno infatti studiando e svelando glitesori nascosti delle rovine digrazie a deidotati di laser. In che modo? Le ultime scoperte archeologiche aGlidiLa tecnologia ha permesso agli archeologi di scoprire zone e parti precedentemente sconosciute delle rovine tentacolari di. Scorci fagocitati dalla giungla. Edifici ...