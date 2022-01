Quirinale,prima fumata nera:672 bianche,36 voti a Maddalena (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alla prima votazione per l'elezione del presidente della Repubblica 'vincono' le schede bianche: sono state 672, schede nulle 49, zero gli astenuti. Il quorum per l'elezione era giusto 672 voti. I più ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Allavotazione per l'elezione del presidente della Repubblica 'vincono' le schede: sono state 672, schede nulle 49, zero gli astenuti. Il quorum per l'elezione era giusto 672. I più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - lorepregliasco : Comunque ricordo agli ansiosi che l'ultima volta che si era trovato un accordo su un nome per la prima votazione...… - lorepregliasco : Amici ansiosi di Twitter, attenzione: 10 volte su 12 il Presidente della Repubblica è stato eletto non prima del qu… - Lazzaro1969 : RT @LiveSpinoza: Quirinale, prima fumata nera: sono i coglioni di Mattarella. [@Vatuttobene_] - MauiBlef : RT @LiveSpinoza: Quirinale, prima fumata nera: sono i coglioni di Mattarella. [@Vatuttobene_] -