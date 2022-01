Lazio: è ufficiale, Vavro va in prestito al Copenaghen (Di lunedì 24 gennaio 2022) E' ufficiale il passaggio di Denis Vavro dalla Lazio al Copenaghen. Il difensore centrale torna in Danimarca in prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. "Copenaghen significa ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) E'il passaggio di Denisdallaal. Il difensore centrale torna in Danimarca incon diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. "significa ...

Advertising

glooit : Lazio: è ufficiale, Vavro va in prestito al Copenaghen leggi su Gloo - infoitsport : Lazio, ufficiale il prestito di Vavro al Copenhagen - AnsaRomaLazio : Lazio: è ufficiale, Vavro va in prestito al Copenaghen. Inserito diritto di riscatto a 7,5 milioni di euro #ANSA - sportface2016 : #Calciomercato | Ufficiale il prestito di #Vavro dalla #Lazio al #Copenaghen - CalcioPillole : Ufficiale il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di #Vavro dalla #Lazio al #Copenhagen, il club da cu… -